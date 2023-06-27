Береговая охрана США считает, что нашла останки погибших на «Титане»

В районе гибели батискафа «Титан» в Атлантическом океане нашли, предположительно, человеческие останки. Об этом заявила Береговая охрана Соединенных Штатов.

«Береговая охрана получила обломки и улики, обнаруженные на морском дне на месте подводного аппарата «Титан», когда теплоход Horizon Arctic прибыл в Сент-Джонс-Ньюфаундленд 28 июня 2023 года. Медицинские работники США проведут анализ предполагаемых человеческих останков, которые были извлечены из-под обломков на месте происшествия», — рассказали на официальном сайте американской Береговой охраны.

Председатель Морского следственного комитета Джейсон Нойбауэр заявил, что «...предстоит проделать еще значительный объем работы, чтобы понять факторы, приведшие к катастрофической гибели судна, и помочь обеспечить, чтобы подобная трагедия не повторилась».

Батискаф «Титан» пропал в Атлантике 19 июня во время путешествия к обломкам затонувшего «Титаника». В нем находилось пятеро туристов. Кислород у экипажа закончился спустя 96 часов после погружения. Обнаружить тела погибших пока не удавалось.