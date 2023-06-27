Фархад Мамедов, автор haqqin.az 10:15

На территориях Азербайджана, подконтрольных российским миротворческим силам, отмечена очередная эскалация напряженности: в ответ на провокацию незаконных вооруженных армянских формирований в направлении Агдама, в ходе которой получил ранение военнослужащий армии Азербайджана, были нанесены мощные удары по позициям сепаратистов в направлении Агдере и Ходжавенда. По сообщению армянских СМИ, в ходе этих ударов были убиты четыре бойца незаконных вооруженных формирований сепаратистов. По данным азербайджанских источников, убиты были пятеро террористов. Как сообщают в штабе сепаратистов в Ханкенди, двое погибших являлись жителями Ходжавенда и служили «добровольцами» в незаконных вооруженных формированиях. Про остальных погибших ничего не говорится, однако азербайджанская сторона заявляет, что они были гражданами Армении.

В этой связи необходимо напомнить: когда Азербайджан поднимал вопрос о выводе вооруженных сил Армении из Карабаха в соответствии с условиями, зафиксированными в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, официальные лица в Ереване - и премьер-министр Никол Пашинян, и руководство Министерства обороны Армении – неоднократно утверждали, что граждане Армении не проходят военную службу в Карабахе. Однако неопровержимые факты, которыми располагает азербайджанская сторона, доказывают обратное - вооруженные граждане Республики Армения по сей день находятся на территории Карабаха в качестве «добровольцев» или «наемников». Это – очередное доказательство того, что Армения выполняет далеко не все условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Здесь важно уточнить, что граждане Армении попадали в этот район Карабаха в сопровождении российских миротворцев по Лачинской дороге, которую Азербайджан закрыл после провокации армян на мосту Хакари. Причем переброска армянских боевиков по Лачинской дороге происходила даже после прекращения боевых действий. Отметим, что в последние дни для мирных армянских жителей Карабаха, нуждающихся в медицинских услугах, были созданы условия для выезда в Армению через КПП в Лачине.