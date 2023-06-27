В Карабахе почти война... С кем российские войска? о развитии ситуации
На территориях Азербайджана, подконтрольных российским миротворческим силам, отмечена очередная эскалация напряженности: в ответ на провокацию незаконных вооруженных армянских формирований в направлении Агдама, в ходе которой получил ранение военнослужащий армии Азербайджана, были нанесены мощные удары по позициям сепаратистов в направлении Агдере и Ходжавенда.
По сообщению армянских СМИ, в ходе этих ударов были убиты четыре бойца незаконных вооруженных формирований сепаратистов. По данным азербайджанских источников, убиты были пятеро террористов.
Как сообщают в штабе сепаратистов в Ханкенди, двое погибших являлись жителями Ходжавенда и служили «добровольцами» в незаконных вооруженных формированиях. Про остальных погибших ничего не говорится, однако азербайджанская сторона заявляет, что они были гражданами Армении.
В этой связи необходимо напомнить: когда Азербайджан поднимал вопрос о выводе вооруженных сил Армении из Карабаха в соответствии с условиями, зафиксированными в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, официальные лица в Ереване - и премьер-министр Никол Пашинян, и руководство Министерства обороны Армении – неоднократно утверждали, что граждане Армении не проходят военную службу в Карабахе.
Однако неопровержимые факты, которыми располагает азербайджанская сторона, доказывают обратное - вооруженные граждане Республики Армения по сей день находятся на территории Карабаха в качестве «добровольцев» или «наемников». Это – очередное доказательство того, что Армения выполняет далеко не все условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.
Здесь важно уточнить, что граждане Армении попадали в этот район Карабаха в сопровождении российских миротворцев по Лачинской дороге, которую Азербайджан закрыл после провокации армян на мосту Хакари. Причем переброска армянских боевиков по Лачинской дороге происходила даже после прекращения боевых действий.
Отметим, что в последние дни для мирных армянских жителей Карабаха, нуждающихся в медицинских услугах, были созданы условия для выезда в Армению через КПП в Лачине.
Но спустя несколько дней азербайджанская сторона приняла решение использовать для снабжения армянских жителей Карабаха и российского контингента дорогу Агдам – Ханкенди, о чем было поставлено в известность командование миротворцев.
К слову, вопросы снабжения Ханкенди и раньше решались посредством направления Барда – Агдам, когда необходимые грузы подвозились с территории Дагестана в Барду по Северной железной дороге, и оттуда доставлялись в Карабах. Этот маршрут уже сейчас позволяет миротворцам восполнить все их потребности в топливе, продовольствии и других товарах первой необходимости.
В то же время бакинскому офису Международного Красного Креста было предложено использовать для вышеуказанных целей маршрут Барда – Агдам – Ханкенди. Таким образом, нет необходимости решать поставками из Армении потребность карабахских армян в продуктах, медикаментах и горючем, когда существуют полноценные альтернативные маршруты, проходящие по территории Азербайджана.
Важно подчеркнуть, что в целом деятельность работающих в Карабахе представителей Красного Креста должна регулироваться Бакинским представительством этой международной структуры, поскольку речь идет о законном процессе восстановления полного суверенитета Азербайджана над своей территорией. А потому, как официально заявляет азербайджанская сторона, любые попытки сепаратистов в Карабахе воспрепятствовать этому процессу посредством вооруженных провокаций будут оперативно и жестко пресекаться еще в зародыше.
Как сообщают источники в Ханкенди, на данный момент все попытки российских миротворческих сил эвакуировать с поля боя тела убитых карабахских сепаратистов и граждан Армении оказались тщетными.