Во Франции совершено нападение на сотрудников Азербайджанского телевидения. В связи с этим ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» распространило заявление.

В заявлении говорится: «Сотрудники ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате репортер и оператор получили травмы, а видеокамера была вырвана из их рук и разбита. Когда сотрудники потребовали вернуть камеру, им пригрозили оружием.

Как ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» мы решительно осуждаем произошедшее, рассматриваем инцидент как нападение не только на азербайджанских журналистов, но и на свободу слова и выражения мнений, на свободную журналистскую деятельность.

Требуем от правоохранительных органов Франции объективного расследования данного инцидента, установления и наказания лиц, совершивших вооруженное нападение на журналистов, принятия необходимых мер для возмещения нанесенного ущерба».