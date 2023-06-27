Сто пятьдесят человек задержаны этой ночью во Франции за участие в беспорядках и погромах, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего водителя в парижском пригороде Нантер. Об этом сообщил в четверг, 29 июня, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Ночь невыносимого насилия над символами Республики: поджоги или нападения на мэрии, школы и полицейские участки. 150 задержанных. Выражаю поддержку полиции, жандармам и пожарным, которые мужественно противостоят… Позор тем, кто не призывал к спокойствию», - написал он в Twitter.