Хаос во Франции. Макрон созывает экстренное совещание фото
Сто пятьдесят человек задержаны этой ночью во Франции за участие в беспорядках и погромах, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего водителя в парижском пригороде Нантер. Об этом сообщил в четверг, 29 июня, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
«Ночь невыносимого насилия над символами Республики: поджоги или нападения на мэрии, школы и полицейские участки. 150 задержанных. Выражаю поддержку полиции, жандармам и пожарным, которые мужественно противостоят… Позор тем, кто не призывал к спокойствию», - написал он в Twitter.
Как сообщает Le Monde, вечером в среду протестующие подожгли более десяти автомобилей и мусорных контейнеров, а также установили заграждения на дороге. В жилом районе Пабло Пикассо столкновения продолжались до ночи: участники протестов «бросали в жителей брусчатку», в ответ на это полиция применила слезоточивый газ.
Неизвестные атаковали фейерверками пост охраны у входа на территорию второй по величине во Франции тюрьмы Фреснес в городе Френ, Валь-де-Марн к югу от Парижа. По данным источника Le Monde в полиции, на территорию тюрьмы им проникнуть не удалось. Также объектами нападений стали несколько полицейских участков, мэрии и магазины. Полиция Парижского региона поздно вечером сообщила о 77 арестах.
Также телеканал BFM сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет в четверг экстренное межведомственное совещание из-за погромов в стране.
Ущерб от действий погромщиков до сих пор до конца не уточнен.
Беспорядки во Франции начались после того, как в ночь на 28 июня полицейский патруль во время проверки на дорогах в Нантере попытался остановить желтый автомобиль марки «Мерседес». 17-летний водитель отказался подчиниться требованиям стражей порядка, нажал на газ, в этот момент полицейский выстрелил в него, убив на месте. Полицейский задержан по подозрению в умышленном убийстве и помещен под стражу. Прокуратура Нантера начала расследование в связи с отказом подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов. После инцидента в пригородах французской столицы прокатилась волна беспорядков, в ходе которых были ранены 24 полицейских.