Кремль берет под контроль «вагнеровцев» в Сирии и Африке

По данным издания, через несколько часов после того, как Евгений Пригожин объявил о прекращении «марша справедливости» на Москву, замглавы МИД Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы лично сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК больше не будет самостоятельно действовать в этой стране. Источник WSJ сообщил, что наемникам был отдан приказ прибыть на российскую базу в Латакии, и они ему подчинились.

Также представители руководства МИД РФ, по данным издания, провели телефонный разговор с главой ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой, личной охраной которого в числе прочих занимаются ЧВК «Вагнер». Российская сторона заверила его, что мятеж Пригожина никак не повлияет на работу ЧВК в ЦАР.

Советник президента Мали по безопасности Фиделе Гуанджика публично обьявил, что вопрос «Вагнер» является внутренним делом России. «Если Москва решит прислать нам «Бетховена» или «Моцарта», мы их получим», — сказал Гуанджика Financial Times.

Руководство Мали власти РФ также попытались убедить в том, что мятеж Пригожина никак не повлияет на работу ЧВК «Вагнер» в их стране.

WSJ обращает внимание на то, что самолеты МЧС после мятежа Пригожина летали из Сирии в Мали и обратно. Вероятно, рейсы были связаны с ЧВК, наемники которого с 2012 года помогают правительству бороться с повстанцами.

За пределами России (и Украины), говорится в статье WSJ, находятся около 6000 наемников ЧВК «Вагнер».