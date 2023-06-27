Украинцы перехватили инициативу и наступают

По словам Ковалева, на Бахмутском направлении ВСУ перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом: «На флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах».

На Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск, добавил он.

Ситуацию на Бахмутском направлении прокомментировала и замминистра обороны Украины Анна Маляр: «Наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта. Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь. В направлении Клещиевки продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки - на 1500 м. Борьба продолжается на флангах города. Наши имеют успех. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах».

По ее словам, в целом на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои: «Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами». На Бердянском направлении есть продвижение на 1 300 метров.

Маляр напомнила, что сейчас идет наступательная операция Сил обороны Украины на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях: «Наши «выгрызают» у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Имеют успехи... Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав. На Запорожском и Мелитопольском направлениях уничтожаем врага. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона».