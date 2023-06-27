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В Туркменистане состоялась торжественная церемония открытия первой очереди «умного города» Аркадаг, название которого в переводе с туркменского означает «покровитель». Мероприятие стартовало от монумента скакуну Акхану, куда прибыли президент Сердар Бердымухамедов и зарубежные гости. Они ознакомились с объектами смарт-сити и приняли участие в театрализованном параде. Об этом сообщило CentralAsia.news.

Торжества в городе, расположенном в 30 км от Ашхабада, проходят в день 66-летия лидера туркменского народа, председателя Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедова, которого в стране называют Аркадаг. Именно по его инициативе в 2019 году и началось строительство современного города. Президент Туркменистана посетит несколько жилых комплексов города, объекты культурно-бытового назначения, центральный парк, откроет детский оздоровительно-реабилитационный центр. На церемонию приглашены представители Австрии, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Катара, Киргизии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии.