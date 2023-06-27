Ответ Нетаньяху США: Израиль не передаст Украине «Железный купол»

«Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — сказал Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal.

При этом он в очередной раз отверг призывы Запада присоединиться к поставкам вооружения в Украину. «У нас есть опасения, которых, я думаю, нет ни у кого из западных союзников Украины», — отметил израильский премьер.

На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что Израиль не может поддерживать Украину из-за тесных связей с Россией. «У нас есть тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я думаю, важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана расположиться в военном отношении на нашей северной границе», — объяснил он.

«Железный купол» — система ПРО, которую создала израильская компания Rafael. Она находится на вооружении израильской армии с 2011 года. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированных ракетных обстрелов России просил власти Израиля изменить свою позицию по поставкам Киеву систем ПВО.