Президент РФ Владимир Путин занялся экономической составляющей сотрудничества главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Минобороны РФ. Об этом он сказал на закрытой встрече с представителями российских СМИ в Кремле после попытки мятежа Пригожина, сообщает The New York Times.

«Путин сказал, что изучает деловые контракты Пригожина с Министерством обороны России», - сообщил присутствовавший на встрече главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

По его словам, после завершения мятежа Путин, похоже, сосредоточился на экономических мотивах, которыми руководствовался Пригожин, и дал понять, что власти будут искать, «кто что подписывал и лоббировал приказы или обмундирование, или оружие».

«Он по уши в цифрах контрактов Пригожина, деньги текут рекой», - сказал Ремчуков.