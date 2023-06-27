Посол Буайон о нападении на азербайджанских журналистов во Франции
Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон на своей странице в Twitter отреагировала на нападение на сотрудников государственного телеканала AzTV во Франции.
«Выражаю сожаление в связи с нападением на команду телеканала AzTV во Франции. Надеюсь, что виновные в этих действиях будут арестованы», - говорится в публикации.
Fransada Aztv televiziya komandasına edilən hücuma görə çox təəssüflənirəm. Ümid edirəm ki, bu əməlləri törədənlər tutulacaq. https://t.co/zPCkRD5kFP— Anne Boillon (@Niece_de_Rameau) June 29, 2023
Сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате репортер и оператор получили легкие травмы, а съемочная камера была отобрана и повреждена. Когда сотрудники AzTV потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.