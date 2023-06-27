Посол Буайон о нападении на азербайджанских журналистов во Франции

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон на своей странице в Twitter отреагировала на нападение на сотрудников государственного телеканала AzTV во Франции.

«Выражаю сожаление в связи с нападением на команду телеканала AzTV во Франции. Надеюсь, что виновные в этих действиях будут арестованы», - говорится в публикации.