Посол Буайон о нападении на азербайджанских журналистов во Франции

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон на своей странице в Twitter отреагировала на нападение на сотрудников государственного телеканала AzTV во Франции.

«Выражаю сожаление в связи с нападением на команду телеканала AzTV во Франции. Надеюсь, что виновные в этих действиях будут арестованы», - говорится в публикации.

Сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате репортер и оператор получили легкие травмы, а съемочная камера была отобрана и повреждена. Когда сотрудники AzTV потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.