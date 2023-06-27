Потеря российской армией командно-штабного самолета ИМ-22М, сбитого силами ЧВК «Вагнер» в ходе неудавшегося мятежа 24 июня, наверняка «окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции», говорится в очередном отчете британской военной разведки.

«Эти самолеты специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских войск в ходе войны против Украины, - отмечают авторы сводки. - Как ценные активы их держали в безопасности российского воздушного пространства далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО».

Британские разведчики уверены, что «в краткосрочной перспективе психологический шок от такой потери большого количества экипажей почти наверняка подорвет моральный дух российских ВКС. В более долгосрочной перспективе не исключено, что командованию россиян придется снизить интенсивность операций, чтобы не подвергать оставшийся парк излишнему риску».

«Вероятно, это подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно в периоды проведения интенсивных операций», - резюмируют авторы отчета.