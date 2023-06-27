В то время как Францию охватили протесты и погромы из-за убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, президент этой страны Эммануэль Макрон встретился в Марселе с армянской общиной города. О встрече сообщил офис АРФ «Дашнакцутюн».

Обращаясь к представителям армянской общины, Макрон сказал: «Я оказывал и буду оказывать на Ильхама Алиева большее давление, чем сам Никол Пашинян... Я единственный, у кого есть четкая позиция и послание по вопросу Карабаха. Не сомневайтесь в моей решимости в отношении Карабаха и Армении в целом. Я буду продолжать свои усилия, даже если я почти единственный в международной семье с этой повесткой дня».