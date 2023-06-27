Колумбия недовольна и направит России ноту протеста

Колумбия должна направить дипломатическую ноту протеста России в связи с ранением трех колумбийцев в результате ракетной атаки России по Краматорску. Об этом написал президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в Twitter.

«Россия напала на трех беззащитных колумбийских мирных жителей. Тем самым нарушает протоколы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста. Мы ждем возвращения домой живыми и здоровыми Серхио, Эктора и Каталину», – написал Петро.

В то же время посольство России в Колумбии вместо слов сочувствия рекомендует гражданам этой страны отказаться от «посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий».

Напомним, 27 июня россияне нанесли масштабный удар по городу Краматорск в Донецкой области. Одно из попаданий было по заведению общепита в центре города, в котором во время обстрела находилось большое число посетителей. В результате ракетной атаки пострадали колумбийский писатель, эссеист, журналист и редактор Эктор Абад Фасиолинсе и политик Серхио Харамильо Каро, который был советником по нацбезопасности Колумбии с 2010 по 2012 год, а затем руководил мирным процессом между правительством Колумбии и партизанами FARC. Также ранение получила колумбийская журналистка Каталина Гомес. По данным на утро четверга, под завалами обнаружили уже 12 тел погибших при атаке.