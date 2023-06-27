Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие должностные лица Министерства обороны по случаю Дня Вооруженных сил и Гурбан байрамы посетили командование Сухопутных войск и воинские части в Карабах ском экономическом районе.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте оборонного ведомства, сначала генерал-полковник Керим Велиев провел в Центре боевого управления Сухопутных войск служебное совещание с участием руководящего состава, были заслушаны доклады об оперативной обстановке.

Начальник Генштаба довел до сведения соответствующих лиц задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией, и в целях их точного и своевременного исполнения дал указания по поддержанию боеспособности подразделений на высоком уровне, эффективному применению вооружения и техники.