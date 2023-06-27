Российский рубль все падает и падает

Рубль стремительно дешевеет на Московской бирже. На торгах в четверг, 29 июня, курс доллара повысился до 87,47 рубля — самого высокого значения с конца марта 2022 года, пишет The Moscow Times.

Евро подскочил до 95,52 рубля, превысив уровни распродаж понедельника, когда рынок паниковал из-за последствий мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

За июнь курс американской валюты прибавил 7%, европейской — почти 10%, а с начала года доллар и евро подорожали на 15 и 20 рублей соответственно. По масштабам девальвации — более чем на 20% за 6 месяцев — рубль вошел в топ слабейших валют мира.