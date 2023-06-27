Метеорологи предупреждают о нестабильной погоде

В первый день июля в Баку и на Апшеронском полуострове северо-западный ветер усилится до 15-20, местами до 23-28 м/с. К вечеру ветер немного стихнет, возможны осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Кроме того, начиная с дневных часов 30 июня и до вечера 1 июля в районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, возможны интенсивные осадки. В Балакен-Шекинском, Газах-Гянджинском, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Центрально-Аранском районах вероятны грозы и град. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, на отдельных территориях - до 23-28 м/с.

Водность рек повысится, возможны кратковременные паводки.