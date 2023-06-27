В Кремле «не знают», где генерал Суровикин и Пригожин

Пресс-секретарь президента РФ также воздержался от ответа на вопрос, что в настоящий момент происходит с генералом Сергеем Суровикиным, и посоветовал обратиться по этому поводу в Минобороны.

«Нет, к сожалению, нет. Я рекомендую вам обращаться в Министерство обороны, это прерогатива министерства», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать информацию о том, что Суровикин отправлен в отставку. Его слова приводит Интерфакс.

У Пескова также поинтересовались, продолжает ли президент Владимир Путин доверять Суровикину. «Здесь речь идет о том, что он верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству», - отреагировал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, где сейчас находится Суровикин и подтверждаются ли сведения о его аресте, Песков сказал: «Здесь мне нечего добавить к тому, что я уже сказал по этой теме».

Журналисты также попросили Пескова прокомментировать, считает ли Кремль необходимым снимать с должностей силовиков, которые общались с Пригожиным, имели с ним какие-то связи. На это Песков снова сказал: «Это абсолютно не моя прерогатива этот вопрос. По этой теме мне больше нечего сказать».

Накануне два источника The Moscow Times в аппарате Минобороны РФ сообщили, что Суровикин фактически «арестован». Он исчез вскоре после того, как 24 июня записал видеообращение с автоматом в руках к мятежникам из «Вагнера». Заместитель Суровикина, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Андрей Юдин уволен со службы, сообщил бывший главный ректор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале без указания на источник информации. Накануне Венедиктов сообщил, что с Суровикиным три дня нет связи, не отвечает и его охрана.