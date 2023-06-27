Назарбаева лишили еще одного статуса

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса главы высшего попечительского совета таких организаций, как «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд». Соответствующий документ был принят парламентом страны 29 июня.

Новые положения указаны в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования».

Согласно документу, в закон внесли изменения и дополнения. В частности, в закон о статусе первого президента республики в «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд». Предыдущая редакция документа гласила, что первым председателем попечительского совета является Нурсултан Назарбаев. Новая редакция документа предполагает, что председателем высшего попечительского совета будет президент или назначаемое им лицо.

15 февраля 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы». Данный закон регламентировал статус и привилегии Нурсултана Назарбаева, а также членов его семьи. Также депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана рассматривают поправки об исключении из Уголовного кодекса статьи об ответственности за оскорбление первого президента республики Нурсултана Назарбаева.