В Европе арестовали армянских «воров в законе»

Согласно сообщению Европола (полицейская служба Европейского союза), организация поддержала национальную полицию Франции и Испании в ликвидации крупной преступной сети «воров в законе», которые причастны к преступлениям против собственности с отягчающими обстоятельствами, рэкету, вымогательству и отмыванию денег.

В ходе расследования была выявлена армянская преступная организация, базирующаяся во Франции и Испании, возглавляемая «вором в законе» в Испании. Отмывание денег в основном осуществлялось в Испании через автомехаников и магазин импортной икры в Барселоне. В ходе ряда оперативных действий были проведены 38 обысков домов во Франции и Испании, 28 арестов, в том числе арестован главный «вор в законе» (имя не указано).

Французские и испанские власти инициировали совместное расследование этой преступной сети в ноябре 2020 года. Предыдущие отдельные следственные действия французской и испанской полиции в отношении нескольких членов преступной группы, многие из которых являются армянами и грузинами, выявили связи между подозреваемыми и показали широкое распространение сети.