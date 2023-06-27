Кремль: Путин «не мог отказать» жителям Дербента

В отношении президента России Владимира Путина действует особый режим эпидемиологической безопасности, но он не смог отказать жителям Дербента в приветствии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы не поприветствовать их. Такое бывает», — сказал Песков.