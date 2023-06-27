Кремль: Путин «не мог отказать» жителям Дербента
В отношении президента России Владимира Путина действует особый режим эпидемиологической безопасности, но он не смог отказать жителям Дербента в приветствии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«С одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы не поприветствовать их. Такое бывает», — сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что «весь город вышел просто встречать президента», продемонстрировав поддержку.
Путин ездил в Дербент накануне, где встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым и провел совещание по вопросам туризма. Кремль опубликовал видео, на котором глава государства подходит к толпе жителей. Кремлевский пул журналистов опубликовал фото, на котором девочка делает фото с главой российского государства.
В Дербенте Путин также посетил Джума-мечеть по случаю праздника Курбан. Вместе с ним были Меликов и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов.
РБК отмечает, что во время пандемии коронавируса для людей, встречавшихся с президентом РФ, вводились меры эпидемиологической безопасности. Так, в 2021 году в качестве мер предосторожности их обязывали проходить, по словам Пескова, «очень тщательное тестирование» и выдерживать карантин. В августе 2022 года пресс-секретарь говорил, что эти меры сохраняются.