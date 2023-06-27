Вооруженные силы Украины испытывают нехватку боеприпасов в ходе контрнаступления. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

Также, по его словам, украинские бойцы сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом противника.

«У нас нехватка снарядов крупного калибра и ракет, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления российской армии. Линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных полей превышает 20 тысяч кв. км. Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах. У них около 360 тысяч солдат», - заявил Подоляк.