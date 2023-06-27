В Петербурге пенсионерка с криками «Слава Украине» пыталась сжечь банк

В Санкт-Петербурге 66-летняя Ольга Беляева пыталась поджечь офис Сбербанка с криками «Слава Украине». Мошенники убедили ее, что так она сможет избежать уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, пенсионерка пришла в банк с двумя бутылками бензина. Зайдя в фойе, она вылила жидкость на стену и подожгла со словами «Слава Украине». Огонь потух сам собой. Никто не пострадал, но из банка эвакуировали 20 человек.

Позже полицейские задержали женщину. Она рассказала, что мошенники начали звонить ей в середине июня и убедили перевести средства на безопасный счет. Однако впоследствии ей позвонил «сотрудник ФСБ», который рассказал, что пенсионерка якобы фигурирует в деле об отправке денежных средств в Украину, и чтобы помочь найти мошенников, ей нужно поджечь Сбербанк.