Пашинян: Баку и Ереван согласовывают текст мирного договора

Делегации Азербайджана и Армении в Вашингтоне работают над согласованием текста мирного договора, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Делегация Армении во главе с министром иностранных дел в Вашингтоне продолжает переговоры с делегацией Азербайджана по согласованию текста мирного соглашения», - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг. Его цитируют армянские СМИ.

По его словам, мир в регионе не имеет альтернативы, и правительство Армении, сталкиваясь лицом к лицу со всеми проблемами и трудностями, продолжит политику мира.