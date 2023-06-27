15:53

Дочь Сергея Суровикина утверждает, что генерала никто не арестовывал и с ним все в порядке, пишет Baza. Накануне о его аресте сообщала The Moscow Times. В четверг, 29 июня, Financial Times заявила о «задержании». Вероника Суровикина сообщила, что с главкомом ВКС «ничего не произошло», его никто не арестовывал, а сейчас «все на своих рабочих местах». Она также напомнила, что генерал «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал». Жена генерала Суровикина отказалась комментировать слухи о его аресте.

* * * 15:32 Заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина задержали, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника. Издание отмечает, что пока непонятно, обвиняют Суровикина в заговоре с главой ЧВК Евгением Пригожиным или его только задержали для допроса.