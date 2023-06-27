Арестован генерал Суровикин обновлено 15:53
Дочь Сергея Суровикина утверждает, что генерала никто не арестовывал и с ним все в порядке, пишет Baza. Накануне о его аресте сообщала The Moscow Times. В четверг, 29 июня, Financial Times заявила о «задержании».
Вероника Суровикина сообщила, что с главкомом ВКС «ничего не произошло», его никто не арестовывал, а сейчас «все на своих рабочих местах». Она также напомнила, что генерал «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал».
Жена генерала Суровикина отказалась комментировать слухи о его аресте.
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Заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина задержали, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
Издание отмечает, что пока непонятно, обвиняют Суровикина в заговоре с главой ЧВК Евгением Пригожиным или его только задержали для допроса.
28 июня российский «военкор» Владимир Романов сообщил, что Суровикин находится в СИЗО «Лефортово». По его словам, генерала «забрали» еще 25 июня. Информацию об аресте Суровикина The Moscow Times подтвердили два источника, близких к аппарату Минобороны.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что не может прояснить ситуацию с Суровикиным.
Газета The New York Times написала ранее, что Суровикин мог знать о подготовке мятежа Евгения Пригожина. Кроме того, по данным неназванных американских чиновников, помогать Пригожину могли и другие российские генералы.
The Wall Street Journal также утверждает со ссылкой на источники, что Пригожин рассказал о готовящемся мятеже высокопоставленным офицерам армии, в том числе генералу Сергею Суровикину. При этом передавал ли генерал эту информацию ФСБ, неизвестно.