«В России новая реальность»: мятеж Пригожина привел в панику российскую элиту Reuters
«Марш справедливости» ЧВК «Вагнер» 24 июня спровоцировал панические настроения у многих представителей российских элит: люди «дрожали от страха, что крупнейшая ядерная держава мира балансирует на грани того, что президент Путин назвал потенциальной гражданской войной». Так пишет Reuters.
Ссылаясь на данные авиадиспетчеров и собственные информированные источники, агентство сообщает, что по мере продвижения пригожинского похода на Москву из российской столицы начали разлетаться на частных самолетах крупные бизнесмены.
Одно из опасений, уточняет агентство, заключалось в том, что мятеж «вагнеровцев» мог обернуться фактическим захватом власти в стране пригожинскими боевиками и спровоцировать очередной передел собственности.
Когда люди Пригожина повернули назад, не дойдя до Москвы буквально пару сотен километров, этот страх сменился новым: что разъяренный предательством и публичным унижением Путин в ответ начнет еще больше закручивать гайки и мстить всем, кого сочтет недостаточно лояльным.
«В России наступила новая реальность», — цитирует Reuters собственный анонимный высокопоставленный российский источник, отметивший, что о неудавшемся мятеже не стоит говорить в прошедшем времени, поскольку нет оснований утверждать, что все закончилось.
Собеседник агентства уверен, что «субботние события показали, что вооруженные люди могут в любой момент подчинить своей воле всю страну».
По данным другого источника, многие представители российских элит в ходе субботнего мятежа «поспешили построить планы по вывозу из Москвы своих семей», но пока из субботних событий «слишком рано делать какие-либо радикальные выводы».