Ссылаясь на данные авиадиспетчеров и собственные информированные источники, агентство сообщает, что по мере продвижения пригожинского похода на Москву из российской столицы начали разлетаться на частных самолетах крупные бизнесмены.

«Марш справедливости» ЧВК «Вагнер» 24 июня спровоцировал панические настроения у многих представителей российских элит: люди «дрожали от страха, что крупнейшая ядерная держава мира балансирует на грани того, что президент Путин назвал потенциальной гражданской войной». Так пишет Reuters.

Одно из опасений, уточняет агентство, заключалось в том, что мятеж «вагнеровцев» мог обернуться фактическим захватом власти в стране пригожинскими боевиками и спровоцировать очередной передел собственности.

Когда люди Пригожина повернули назад, не дойдя до Москвы буквально пару сотен километров, этот страх сменился новым: что разъяренный предательством и публичным унижением Путин в ответ начнет еще больше закручивать гайки и мстить всем, кого сочтет недостаточно лояльным.

«В России наступила новая реальность», — цитирует Reuters собственный анонимный высокопоставленный российский источник, отметивший, что о неудавшемся мятеже не стоит говорить в прошедшем времени, поскольку нет оснований утверждать, что все закончилось.

Собеседник агентства уверен, что «субботние события показали, что вооруженные люди могут в любой момент подчинить своей воле всю страну».

По данным другого источника, многие представители российских элит в ходе субботнего мятежа «поспешили построить планы по вывозу из Москвы своих семей», но пока из субботних событий «слишком рано делать какие-либо радикальные выводы».