Реакция МИД и посла Абдуллаевой на нападение азербайджанских журналистов в Париже

«Мы ожидаем, что это чудовищное нападение на журналистов будет расследовано французскими правоохранительными органами в короткие сроки, преступники будут выявлены и наказаны», - говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Twitter.

Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает нападение на азербайджанских журналистов во Франции.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева также осудила нападение на сотрудников Азербайджанского телевидения в Париже.

«С нашей стороны будут приняты соответствующие меры для поиска и наказания виновных в этом акте против журналистской деятельности», - заявила Абдуллаева.

Ранее сообщалось, что сотрудники АзТВ, проводившие съемку во Франции, подверглись нападению, им были нанесены травмы, у них была отобрана камера. Когда сотрудники потребовали вернуть камеру, им пригрозили оружием. ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» распространило в связи с этим заявление.