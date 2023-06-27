На российском химзаводе прогремели взрывы

На территории химического завода «Бальзам» в Нижнем Новгороде произошло два взрыва, после которых начался пожар. Об этом сообщили российские СМИ.

По предварительной информации, взрывы с последующим возгоранием произошли из-за нарушения технологического процесса при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. На территории завода шел процесс перекачки жидкости из автоцистерны.

По версии Ростехнадзора и замруководителя завода, первый взрыв произошел в закрытой секции, и уже оттуда искры попали в помещение, где переливали химический растворитель.

В результате ЧП погиб водитель грузовика. Он получил 90% ожогов тела. По факту взрывов СК завел уголовное дело. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.