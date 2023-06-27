Евроигры: наш индонезиец проиграл в 1/8 финала

Сегодня, в десятый соревновательный день Европейских игр в Польше, Азербайджан представлен в трех видах спорта.

К сожалению, неприятные новости пришли из «Ясколка Арены» в Тарнове, где представитель Азербайджана в бадминтоне Эди Рески Двичайо проиграл в 1/8 финала финну Калле Кольйонену – 0:2 (18:21, 14:21).

Уроженец Индонезии выбыл из борьбы, но, правда, заработал 2750 рейтинговых очков, которые важны с точки зрения борьбы за попадание на Олимпиаду-2024.

Сегодня в Тарнове в 1/8 финала женских соревнований выступит Кейша Фатима Аз Захра. Ее соперницей будет Дженджира Стадельманн из Швейцарии.

Также в Тарнове сегодня свой третий матч на групповой стадии проведет сборная Азербайджана по пляжному футболу. После поражений от Польши (2:7) и Португалии (2:5) наши футболисты сыграют с Испанией. У сборной Азербайджана остаются лишь теоретические шансы на выход из группы.

А азербайджанские стрелки свои выступления на сегодня уже завершили. Руслан Лунев в первой части квалификации в стрельбе из скорострельного пистолета занял 6-е место. Предварительная часть завершится завтра. Нужно пробиться в финальную восьмерку, которая завтра же разыграет медали.

В стендовой стрельбе в категории трап (траншейный стенд) после первой части квалификации Айдан Джамалова занимает 18-е место, а Ульвия Эйвазова – 26-е.