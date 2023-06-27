У Байдена заметили необычные следы на лице. В Белом доме объяснили

Объясняя следы от ремней, которые были замечены на обеих сторонах лица Байдена ранее на этой неделе во время его появления на публике, заместитель пресс-секретаря Белого дома заявил в комментарии Fox News, что президент задокументировал свою историю с апноэ во сне с 2008 года и прошлой ночью использовал аппарат CPAP, что «характерно для людей с таким анамнезом».

В то же время Forbes отмечает, что в последнем отчете о состоянии здоровья Байдена, опубликованном в феврале 2023 года пресс-службой Белого дома, не было упоминания об аппарате CPAP, которым пользуется американский лидер. Издание пишет, что информация об использовании аппарата искусственной вентиляции легких усилила «растущую озабоченность» по поводу здоровья 46-го президента США, который планирует переизбрание на новый срок.