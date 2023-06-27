В четверг, 29 июня, восемь автомобилей в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) беспрепятственно перевезли армянских жителей Карабахского региона Азербайджана через погранично-пропускной пункт «Лачин» в направлении из Ханкенди в Горис.

На распространенных кадрах отражен процесс проверки документов гражданских лиц. После проверки автомобилей был обеспечен их свободный проезд через ППП.

Каких-либо препятствий или затруднений в прохождении армянских жителей через пограничный-пропускной пункт нет.