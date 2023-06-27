Ответ Баку на антиазербайджанское заявление Макрона

Антиазербайджанские заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные им на встрече с армянской общиной Марселя, защищающие в одностороннем порядке Армению и не отражающие действительности, неприемлемы. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к представителям армянской общины в Марселе, сказал, что «оказывал и буду оказывать на Ильхама Алиева большее давление, чем сам Никол Пашинян».

В ведомстве отметили, что президент Франции, запомнившийся неоднократными антиазербайджанскими заявлениями как во время 44-дневной войны, так и в постконфликтный период, не смог достичь своих целей в военное и послевоенное время.