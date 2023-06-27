Ответ Баку на антиазербайджанское заявление Макрона
Антиазербайджанские заявления президента Франции Эммануэля Макрона, сделанные им на встрече с армянской общиной Марселя, защищающие в одностороннем порядке Армению и не отражающие действительности, неприемлемы. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к представителям армянской общины в Марселе, сказал, что «оказывал и буду оказывать на Ильхама Алиева большее давление, чем сам Никол Пашинян».
В ведомстве отметили, что президент Франции, запомнившийся неоднократными антиазербайджанскими заявлениями как во время 44-дневной войны, так и в постконфликтный период, не смог достичь своих целей в военное и послевоенное время.
«Утверждения о якобы давлении на президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева являются плодом воображения президента Франции. Попытки оказать давление на президента Азербайджана никогда не приносили результатов. Президент Ильхам Алиев всегда успешно защищает национальные интересы Азербайджанской Республики на основе норм и принципов международного права. Это заявление еще раз показывает, что Макрон является инструментом в руках армянского лобби Франции. Представитель армянской общины, которому Макрон пытался дать объяснения, является одним из тех радикалов, в отношении которых Армения ввела запрет на въезд в страну.
На фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона составной частью Азербайджана подобные предвзятые заявления Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и способствуют дальнейшему расширению деструктивной деятельности тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм», - отмечается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.