Миллиардер отказался от российского гражданства

По данным издания, Макаров отказался от паспорта России в 2023 году, и у него теперь только одно гражданство — Кипра.

Игорь Макаров — основатель и глава энергетической компании «Арети», в 2013 году продал свои газовые активы «Роснефти». Состояние Макарова оценивают в 2,2 миллиарда долларов.

Это шестой бизнесмен из числа действующих и бывших участников списка Forbes, отказавшийся от российского паспорта после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. После вторжения РФ санкции в отношении Макарова ввели Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.