Марокко отозвало посла из Швеции из-за сожжения Корана

Правительство Марокко 28 июня отозвало посла в Стокгольме в знак протеста после сожжения в столице Швеции священной книги мусульман - Корана, сообщило Министерство иностранных дел этого североафриканского королевства.

«По высочайшему указанию короля в Рабат был вызван поверенный в делах Швеции, для консультаций также был вызван посол в Стокгольме», - подчеркивается в сообщении.

Шведскую акцию в африканской стране назвали безответственным и враждебным актом, который проигнорировал «чувства более миллиарда мусульман» в священный период, совпавший с сезоном хаджа и праздника Курбан.

В среду, 28 июня, в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день праздника Курбан. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман. При этом стокгольмская полиция вызвала подкрепление со всей страны, чтобы предотвратить беспорядки на акции.