Между армянскими селами Шушинского района и Ханкенди запущен автобусный маршрут

Между армянскими селами Шушинского района и Ханкенди начало действовать регулярное автобусное сообщение. По этому маршруту каждую неделю будет осуществляться по два рейса в сопровождении российских миротворцев. Первые два рейса уже были совершены 24 и 26 июня. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Согласно сообщению, в сопровождении миротворцев в эти села могут ехать машины скорой помощи и в случае необходимости больных доставят в лечебные учреждения Ханкенди.

Транспортное сообщение между Ханкенди и армянскими селами Шушинского района было ограничено, когда на трассе Лачин - Ханкенди возле города Шуша началась акция протеста азербайджанских экологов. В конце апреля после установления на границе с Арменией погранично-пропускного пункта «Лачин» дорога на этом участке перешла под контроль азербайджанцев.