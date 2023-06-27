Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:10

Как уже сообщалось, в той части Карабаха, которая входит в зону контроля миротворческих сил России, раскручивается очередной виток эскалации напряженности. Причем стал раскручиваться буквально за день до начала в США очередного раунда переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Напомним, армянские незаконные вооруженные формирования открыли огонь по позициям азербайджанской армии в Агдамском районе, ранив военнослужащего. Ответом стала операция «Возмездие», проведенная армией Азербайджана в направлении Ходжавенда и Агдере, результаты которой известны.

Так называемый «парламент» сепаратистского режима в Ханкенди отреагировал на эту операцию «заявлением», призвав МИД Армении отказаться от участия в переговорах в США. Таким образом, сепаратисты, действующие под прикрытием российских миротворцев, в очередной раз прибегли к вооруженной провокации, чтобы использовать ее как предлог для срыва вашингтонского процесса. Согласно последним данным, обнародованным Министерством обороны Азербайджана, армянские вооруженные силы в Карабахе постепенно накаляют градус напряженности. Источники в вооруженных силах сообщают, что армянские формирования готовятся к новым провокациям против позиций армии Азербайджана, сосредотачивая дополнительные силы на некоторых направлениях. Причем источники эти не исключают, что инициаторами провокаций могут быть непосредственно российские миротворцы. Подтверждением служат опубликованные Министерством обороны Азербайджана видеокадры, на которых грузовики армянских НВФ подвозят на боевые позиции боеприпасы в сопровождении военнослужащих армии России. Складывающаяся ситуация может вынудить азербайджанскую сторону прибегнуть к более жестким и оправданным мерам против армянских НВФ в Карабахе. Тем более что для тотального предотвращения вооруженных провокаций азербайджанская армия располагает всеми возможностями, чтобы за несколько часов уничтожить всю военную инфраструктуру армянских подразделений.

Как заявил в этой связи министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, для нейтрализации действующих в Карабахе плохо вооруженных и утративших боеспособность после 44-дневной войны армянских НВФ достаточно одного армейского корпуса. Как известно, азербайджанская армия, взявшая под свой контроль село Фаррух и одноименные высоты в направлении Агдама, высоту Сарыбаба в направлении Лачин - Шуша, а также закрепившаяся на господствующих высотах вдоль дороги Лачин - Ханкенди, предметно доказала, что может жестко и оперативно действовать также на территориях, находящихся под временным контролем миротворческих сил Российской Федерации. Не говоря уже о том, что азербайджанскими подразделениями, взявшими под контроль господствующие высоты вдоль всей границы от Губадлы до Дашкесана, неоднократно уничтожалась приграничная военная инфраструктура армянской армии. В совокупности все это не оставляет сомнений в том, что азербайджанская армия, не колеблясь, предпримет самые жесткие меры в отношении армянских НВФ в Карабахе. Помимо возможной роли российских миротворческих сил в очередной эскалации в Карабахе, следует подчеркнуть роль некоторых коррумпированных европейских политиков и организаций, подстрекающих армянских сепаратистов к противоправным действиям. При каждом удобном случае эти лица и структуры называют установленный Азербайджаном погранпереход в Лачине «блокадой карабахских армян», а решительные меры, предпринимаемые азербайджанской стороной в ответ на вооруженные провокации армян, - «этнической чисткой». Чтобы подтвердить эти измышления, некоторые европейские политики и проармянски настроенные депутаты Европарламента подходят к ППП «Лачин» с армянской стороны и снимают его. Разумеется, вся эта «правозащитная деятельность» щедро оплачивается армянской диаспорой.