Иракцы штурмовали посольство Швеции в Багдаде

Группа иракцев, протестующих против акции сожжения копии священной для мусульман книги - Корана, проведенной в Стокгольме, ворвал а сь в четверг на территорию посольства Швеции в Багдаде. Об этом сообщил портал Shafaq News.

Согласно информации, около здания шведского диппредставительства в четверг собралось более сотни протестующих. Группе участников акции протеста удалось «сломать ворота и проникнуть на территорию посольства Швеции», расположенного в центральной части Багдада.

Как передает телеканал Al Sumaria, лица, проникнувшие на территорию посольства, уже покинули ее. Также уходят от здания и остальные иракцы, участвовавшие в протестном пикете. Указывается, что собравшиеся требовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.

Акция в Стокгольме прошла с разрешения полиции 28 июня в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Курбан байрам - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.