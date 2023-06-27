Real TV из охваченной хаосом Франции прямой эфир
Как уже сообщалось, масштабные протесты охватили Францию после убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения. Демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренную встречу с Кабинетом министров. Вечером на дежурство в городах Франции выйдут сорок тысяч полицейских, чтобы попытаться не допустить третью подряд ночь беспорядков.
Сотрудники азербайджанского Real TV - корреспондент Вафа Агабалаева и оператор Ариф Зейналов ведут прямые трансляции с мест протеста.