Второе за сутки заявление Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана распространило второе за сутки заявление об обстреле азербайджанских позиций армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабахского региона Азербайджана.

Согласно сообщению ведомства, 29 июня около 18:10 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжалинского района, были обстреляны из стрелкового оружия членами незаконных армянских вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

На указанном направлении подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры, отмтеили в оборонном ведомстве.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского и Физулинского районов. В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, заявили в ведомстве.