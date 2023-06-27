Эрдоган пообещал жесткий ответ на сожжение Корана в Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил антиисламскую провокацию в Швеции, где была санкционирована акция с сожжением копии Корана.

Обращаясь в четверг к функционерам правящей Партии справедливости и развития Турции, глава государства заявил, что реакция Анкары на произошедшее в Стокгольме будет предельно жесткой, и этот курс продолжится вплоть до того момента, когда на Западе начнут демонстрировать решимость к борьбе с проявлениями исламофобии и терроризма, сообщает Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул, что структуры, санкционирующие антиисламские акции под маской свободы выражения мнения, либо игнорирующие проявления исламофобии, не достигнут своих целей.

«Оскорбление убеждений мусульман не имеет ничего общего со свободой выражения. Мы рано или поздно заставим определенные круги на Западе признать этот факт», - сказал Эрдоган, заверив, что Турция никогда не пойдет на поводу у сил, пытающихся ее провоцировать либо использовать язык угроз в адрес Анкары.