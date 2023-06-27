Бывший соратник, а теперь конкурент Трампа неожиданно приехал к Зеленскому

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Республиканской партии Майк Пенс приехал с неанонсированным визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, пишет NBC News.

«Я верю, что Америка — лидер свободного мира. Но приехать сюда просто как частное лицо и иметь возможность увидеть воочию героизм украинских солдат, увидеть героизм людей, которые здесь, в Ирпене, сдерживали российскую армию, увидеть семьи, чьи дома были обстреляны во время неспровоцированного российского вторжения, укрепляет мою решимость внести свой вклад, продолжать призывать к решительной американской поддержке наших украинских друзей и союзников», — сказал Пенс NBC News.

Телеканал сообщает, что американский политик посетил Мощун, Бучу и Ирпень.

7 июня Майк Пенс официально объявил об участии в выборах президента страны, которые пройдут в 2024 году. Пенс будет соперничать с бывшим президентом Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.