Боррель: «Ослабленный» Путин более опасен

Попытка мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ослабила президента РФ Владимира Путина, но «ослабленный Путин представляет собой большую опасность». Как сообщает Reuters, об этом сказал глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

Выступая на саммите Евросоюза в Брюсселе, Боррель отметил, что «нестабильная Россия также чревата опасностями». «Ослабленный Путин представляет собой большую опасность», – подчеркнул он.

Некоторые другие лидеры ЕС подчеркнули необходимость внимательно следить за ситуацией в Беларуси, куда прибыл Евгений Пригожин.

Руководство ЕС обсуждает в четверг попытку мятежа в России и ту роль, которую ЕС может сыграть в долгосрочных усилиях Запада по укреплению безопасности Украины.

