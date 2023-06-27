США проверят Армению на соблюдение антироссийских санкций

Руководитель отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен находится в Ереване с двухдневным визитом. Об этом сообщила пресс-служба американского посольства в Армении.

Согласно информации, американский дипломат намерен обсудить с руководством страны вопросы сотрудничества в сфере соблюдения санкционных мер. О'Брайена примет и премьер-министр Никол Пашинян.

Отмечается, что американский чиновник должен оценить, насколько Армения привержена режиму антироссийских санкций. Вашингтон и Брюссель не раз говорили об угрозе санкций для стран, которые будут помогать России обходить рестрикции.