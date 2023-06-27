Азербайджанский проект для 50 стран Спецкомитет Совета Европы собрался в Баку; фото
В Баку состоялось заседание Специального комитета по гендерному равенству Совета Европы (GECA), целью которого является определение стандартов гендерного равенства в сфере антидопинга.
Мероприятие проходило под девизом «Вместе к равенству: бакинский диалог», на котором председательствовала Шафаг Гусейнли, директор AMADA и глава GECA. Заседание было проведено в Институте рукописей, отражающем исторический факт открытия школы для девочек как обеспечение равноправия для всех независимо от пола.
На встрече также участвовали представители Норвегии, Ирландии, Финляндии, Польши, Словении, Румынии, Всемирного антидопингового агентства, Международного олимпийского комитета, УЕФА, Спортивной организации Европейского союза (EU Athletes), заместитель исполнительного секретаря EPAS Совета Европы, менеджеры Отдела гендерного равенства Совета Европы, секретариата Совета Европы и эксперты по гендерному равенству.
В ходе встречи была подчеркнута важность обеспечения гендерного равенства в антидопинге и заявлено, что оно включено в Стратегические приоритеты Совета Европы на 2022-2025 годы. По этой причине проект «Укрепление гендерного равенства в сфере борьбы с допингом», автором которого является Шафаг Гусейнли, находится в центре внимания генерального секретаря Совета Европы.
Шафаг Гусейнли отметила, что одной из ключевых тем повестки дня заседания является подготовка основных положений в рекомендациях для представления Комитету министров Совета Европы. В ходе обсуждений были определены формат и содержание документа о стандартах гендерного равенства, который предполагается утвердить в конце года. Подготовка итогового рекомендательного документа в утвержденном формате уже началась и до конца года будет передана на рассмотрение в соответствующие органы Совета Европы.
Следует отметить, что данный проект является первым столь важным и масштабным проектом в сфере борьбы с допингом. Так, в рамках проекта, охватывающего около 50 стран, были проанализированы международное законодательство и процедуры в сфере борьбы с допингом с точки зрения гендерного равенства, а также определен уровень обеспечения гендерного равенства в национальных антидопинговых организациях.
В ходе своего выступления директор AMADA поделилась информацией об основных направлениях деятельности Комитета. Она обратила внимание присутствующих на приоритетность нескольких ключевых аспектов относительно усиления участия женщин в руководящих позициях и органах принятия решений антидопинговых организаций, отражения гендерной проблематики в международном и местном законодательстве, регулирующем антидопинговую сферу и коснулась чувствительных аспектов, вытекающих из гендерных особенностей процесса допингового контроля.
Отметим, что специальный комитет Совета Европы по гендерному равенству – GECA - учрежден для поддержки и реализации проекта «Укрепление гендерного равенства в сфере антидопинга». Решение о создании Специального комитета Совета Европы по гендерному равенству было принято на 55-м заседании Специального европейского комитета Всемирного антидопингового агентства (CAHAMA) в ноябре прошлого года. Этот проект вызвал большой интерес на международном уровне и получил поддержку Комитета министров Совета Европы. Проект также занесен в устав CAHAMA на 2022–2025-е годы. Отчеты и рекомендации по результатам деятельности комитета и реализации проектов будут подготовлены и представлены Комитету министров Совета Европы.