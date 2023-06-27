В Баку состоялось заседание Специального комитета по гендерному равенству Совета Европы (GECA), целью которого является определение стандартов гендерного равенства в сфере антидопинга.

Мероприятие проходило под девизом «Вместе к равенству: бакинский диалог», на котором председательствовала Шафаг Гусейнли, директор AMADA и глава GECA. Заседание было проведено в Институте рукописей, отражающем исторический факт открытия школы для девочек как обеспечение равноправия для всех независимо от пола.

На встрече также участвовали представители Норвегии, Ирландии, Финляндии, Польши, Словении, Румынии, Всемирного антидопингового агентства, Международного олимпийского комитета, УЕФА, Спортивной организации Европейского союза (EU Athletes), заместитель исполнительного секретаря EPAS Совета Европы, менеджеры Отдела гендерного равенства Совета Европы, секретариата Совета Европы и эксперты по гендерному равенству.

В ходе встречи была подчеркнута важность обеспечения гендерного равенства в антидопинге и заявлено, что оно включено в Стратегические приоритеты Совета Европы на 2022-2025 годы. По этой причине проект «Укрепление гендерного равенства в сфере борьбы с допингом», автором которого является Шафаг Гусейнли, находится в центре внимания генерального секретаря Совета Европы.