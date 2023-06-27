MEDIA о нападении на сотрудников AzTV во Франции

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) выступило с заявлением в связи с нападением на съемочную группу ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» (AzTV) 28 июня во Франции.

В заявлении, в частности, говорится: «Сотрудники ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» подверглись нападению при исполнении служебных обязанностей во Франции, у них отобрали камеру и угрожали оружием.

Тот факт, что сотрудники AzTV подверглись неподобающему обращению при выполнении своих профессиональных обязанностей, является ярким примером давления на свободу слова, свободную журналистику в целом, ограничения прав журналистов на доступ к информации.

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики, решительно осуждая нападение на представителей СМИ, осуществлявших профессиональную деятельность, призывает французские власти и соответствующие структуры дать правовую оценку инциденту, выявить и привлечь к ответственности виновных в совершении данного деяния.

В то же время MEDIA призывает международные журналистские организации и учреждения, специализирующиеся в сфере защиты прав СМИ, держать вопрос в центре внимания и проявить солидарность в плане принятия правовых мер».