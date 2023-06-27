В суд ООН подают иск против Ирана

Страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», сбитого в Иране, передадут дело в Международный суд ООН. Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины 29 июня.

По заявлению, Украина, Канада, Швеция и Соединенное Королевство не достигли согласия с Ираном по поводу арбитража по статье Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

«Соответственно, Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за сбитие рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» путем скорейшей передачи спора в Международный суд ООН», – отметили в МИД Украины.

Суд Ирана 16 апреля приговорил десять военнослужащих сил ПВО страны к тюремному заключению за участие в сбитии пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» возле Тегерана в январе 2020 года.

8 января 2020 самолет Boeing 737-800NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, находившихся в самолете – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран. Лишь утром 11 января в Иране официально признали свою вину за сбитие украинского самолета с зенитно-ракетного комплекса, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. 17 марта 2021 года Иран представил окончательный отчет по расследованию крушения самолета. В документе говорится, что самолет был уничтожен из-за ошибки оператора ПВО, который определил его как «враждебную цель». В МИД Украины содержание документа назвали «циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета».