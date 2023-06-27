И в Турции отреагировали на нападение на азербайджанских журналистов во Франции

Глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун поделился в соцсетях публикацией в связи с нападением во Франции на азербайджанских журналистов.

«С сожалением узнали о нападении на сотрудников AzTV, Государственного телевидения Азербайджана, при исполнении ими служебного долга во Франции. Решительно осуждаем это коварное нападение на свободу слова, которое свидетельствует, что Европа день ото дня теряет свою репутацию в контексте защиты прав и свобод человека.

Ожидаем, что официальные лица и правоохранительные органы Франции немедленно выявят и привлекут к ответственности виновных в нападении. В телефонном разговоре с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым я сказал, что Турция использует все свои возможности для освещения этого гнусного нападения», - написал Алтун на своей твиттер-странице.