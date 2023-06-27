Госдеп назвал «конструктивными» переговоры Байрамова и Мирзояна

Переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении были «конструктивными». Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня проведет отдельные встречи с ними. Об этом сказал в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы считаем, что переговоры были конструктивными. Госсекретарь снова проведет отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а затем переговоры продолжатся в трехстороннем формате», - сказал Миллер.

Очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения стартовал в Вашингтоне 27 июня. В первый день Энтони Блинкен провел за закрытыми дверями двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца. После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран. Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались с перерывами в течение 4-5 часов. Во второй день состоялась встреча в трехстороннем формате с участием советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. После этого прошла двусторонняя встреча глав МИД двух стран.