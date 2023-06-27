ВСУ на левом берегу Днепра: Гиркин назвал ситуацию «стабильно сложной»

Бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что его источники подтверждают переброску армейских соединений ВСУ на левый берег Днепра в районе Алешек у Антоновского моста и «стабильно сложную ситуацию».

В своем Telegram-канале он сообщил, что украинские военные не только перебрасывают подкрепления на левый берег, увеличивая гарнизон плацдарма: ВСУ находятся под защитой мостового сооружения, которое не дает фронтовой российской авиации наносить удары по украинским силам.

Гиркин уточняет, что пока созданный плацдарм российским силам угрозы не несет, однако его расширение даст возможность ВСУ развернуть наступление на район дач, удержать которые оккупанты уже не смогут, поскольку украинская армия находится на господствующих высотах на западном берегу Днепра и обстреливает россиян, пользуясь преимуществом.