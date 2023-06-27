Макрон из Брюсселя «внимательно следит» за протестами во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, принимающий в четверг участие в саммите ЕС в Брюсселе, внимательно следит за ситуацией с протестами во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

По данным канала, Макрон поддерживает контакт с премьер-министром республики Элизабет Борн и другими министрами.