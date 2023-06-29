В НАТО приближаются к компромиссу по Украине

Страны-члены НАТО приближаются к компромиссу по вопросу о том, как Украина сможет присоединиться к альянсу, заявила в четверг посол США в НАТО Джулианна Смит. Об этом сообщает Reuters.

Украина настаивает на том, чтобы на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля, было заявлено, что Киев присоединится к альянсу вскоре после окончания войны, и сформулирована дорожная карта вступления.

Джулианна Смит уверена в том, что НАТО согласует текст, выходящий за рамки декларации, принятой в Бухаресте в 2008 году. В этом документе было заявлено, что Украина присоединится к альянсу, но не уточнялось, когда и как.

«Большинство из нас уверены, что мы сможем прийти к соглашению, которое будет отражать нынешнее состояние дел и в которое украинцы поверят и почувствуют, что это нечто большее, чем повторение (заявлений) Бухареста», – сказала Смит журналистам.

По ее словам, текст по Украине, который будет опубликован как часть коммюнике на саммите в Вильнюсе, пока находится на стадии согласования. На вопрос, может ли в нем рассматриваться вопрос о том, как Украина присоединится к альянсу, Смит ответила: «Да, может. Я думаю, это возможно».

Посол США в НАТО отметила также, что текст может быть согласован до начала саммита, на который приглашен президент Украины Владимир Зеленский.